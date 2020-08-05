Италия

Хавбек попрощался с клубом и получил статус свободного агента.

Полузащитник Джакомо Бонавентура покинул Милан и занялся поисками нового клуба. Итальянец опубликовал пост в Instagram, в котором попрощался с командой.

Контракт хавбека с "россонери" подошел к концу, и он получил статус свободного агента.

Бонавентура выступал в составе Милана с 2014 года, перейдя из Аталанты. В минувшем сезоне 30-летний игрок провел 32 поединка в футболке "дьяволов", отличившись четырьмя голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Бонавентуры заинтересован Беневенто.