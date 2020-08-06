Англия

Менеджер высказался о новом правиле на будущий сезон.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал решение продлить правило пяти замен на будущий сезон.

"Я не возражаю против пяти замен. В большинстве матчей я лично не чувствовал в этом необходимости".

"Но, даже если нет необходимости, хорошо, что есть шанс сделать замену. Это хорошо, я не думаю, что это проблема".

"Поскольку это можно сделать только трижды за матч, это не сильно влияет на реальное время игры, тренеры не могут останавливать игру пять раз. Я думаю, это нормально. Я не вижу в этом проблемы", — цитирует Моуриньо Goal.

Ранее португальский специалист рассказал о своих взаимоотношениях с экс-голкипером Реала и Порту Икером Касильясом.