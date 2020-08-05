Англия

Португалец рассказал об отношениях с экс-голкипером.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо отреагировал на новость о том, что экс-голкипер Реала и Порту Икер Касильяс повесил перчатки на гвоздь.

"Его интеллект и зрелость заставляли нас всегда уважать друг друга, а годы спустя мы даже смогли развить честную дружбу".

"Он исторический вратарь для Реала, сборной Испании и мирового футбола. С ним я выиграл Ла Лигу, и с ним у меня были трудные моменты из-за моих профессиональных решений, а не личных", — сказал Моуринью AS.

Ранее сообщалось, что Касильяс вернется в мадридский Реал, где займет одну из административных должностей в клубе.