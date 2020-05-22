Италия

Бразилец может перебраться в чемпионат Италии.

Центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно и перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на France Football, Наполи смог опередить Эвертон в борьбе за 22-летнего бразильца и теперь является главным фаворитом на подписание футболиста.

Источник утверждает, что главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо лично позвонил Габриэлю, чтобы убедить его перейти в стан своей команды. Бразильский центрбек остался доволен итогами разговора со специалистом.

Потенциальный трансфер Габриэля Магальяйнса оценивается в 30 миллионов евро. Ранее стало известно, что Эвертон предложил 22 миллиона евро.