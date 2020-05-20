Англия

В бразильце заинтересованы многие топ-клубы, включая мадридский Реал.

Центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс продолжает являться одной из приоритетных трансферных целей Эвертона. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, "ириски" лидируют в гонке за 22-летним бразильцем и уже сделали "догам" предложение в размере 22 миллионов евро.

Лилль, в свою очередь, намерен выручить с продажи Габриэля как минимум 30 миллионов евро, поскольку на него претендуют и другие клубы. Источник утверждает, что Наполи уведомил о своем интересе к молодому центрбеку.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал рассмотрит вариант с подписанием Габриэля, если не получится оформить трансфер Дайота Упамекано. В прессе фигурировали слухи и о заинтересованности Арсенала и Челси.