Похоже, датчанин продолжит карьеру с составе "шпор".
Пьер-Эмиль Хойбьерг, getty images
06 августа 2020, 17:15
Руководство Тоттенхэма достигло соглашения с Саутгемптоном о приобретении центрального полузащитника Пьера-Эмиля Хойбьерга, сообщает talkSPORT.
По данным источника, лондонский клуб согласился удовлетворить финансовые аппетиты "святых", и заплатит за датского футболиста 25 миллионов фунтов.
Также отмечается, что в обратную сторону отправится защитник "шпор" Кайл Уокер-Питерс.
В текущем сезоне полузащитник провел 38 поединков, отличившись одним ассистом. Ранее сообщалось, что Хойбьерг предпочел перейти именно в состав Тоттенхэма, имея также предложение от Эвертона.