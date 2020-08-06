Англия

Похоже, датчанин продолжит карьеру с составе "шпор".

Руководство Тоттенхэма достигло соглашения с Саутгемптоном о приобретении центрального полузащитника Пьера-Эмиля Хойбьерга, сообщает talkSPORT.

По данным источника, лондонский клуб согласился удовлетворить финансовые аппетиты "святых", и заплатит за датского футболиста 25 миллионов фунтов.

Также отмечается, что в обратную сторону отправится защитник "шпор" Кайл Уокер-Питерс.

В текущем сезоне полузащитник провел 38 поединков, отличившись одним ассистом. Ранее сообщалось, что Хойбьерг предпочел перейти именно в состав Тоттенхэма, имея также предложение от Эвертона.