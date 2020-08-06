Англия

Лондонский клуб также может покинуть Эктор Бельерин, который готов принять новый вызов.

Главный тренер Арсенала Микель Артета планирует усилить состав своей команды в летнее межсезонье, но для этого испанскому специалисту необходимо расстаться с некоторыми футболистами.

Как сообщает The Telegraph, "канониры" готовы выслушать предложения по нападающему Александру Ляказетту и полузащитнику Маттео Гендузи, который потерял место в заявке после скандала в матче с Брайтоном.

Кроме того, неожиданным может стать уход защитника Эктора Бельерина. Утверждается, что испанец был бы не против сменить обстановку и отправиться за новым вызовов после девяти лет в системе Арсенала.

Ранее стало известно, что "канониры" близки к подписанию нового контракта с Пьером-Эмериком Обамеянгом, который должен остаться в клубе до лета 2023 года с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

Среди наиболее вероятных летних усилений Арсенала называются защитник Лилля Габриэль Магальяйнс, опорный хавбек Атлетико Томас Партей, вингер Челси Виллиан и атакующий полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо.