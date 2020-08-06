Англия

Новый контракт габонского форварда будет рассчитан до 2023 года.

Арсенал близок к заключению нового контракта со своим ключевым нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, 31-летний габонец должен подписать с "канонирами" обновленное соглашение, которое будет рассчитано до лета 2023 года.

В сезоне-2019/20 Обамеянг провел во всех турнирах 44 поединка, в которых забил 29 голов и отдал 3 результативные передачи. Также звездный форвард помог Арсеналу завоевать Кубок Англии и пробиться в Лигу Европу.

Отметим, что нынешний контракт Пьера-Эмерика Обамеянга с лондонским кубом истекает летом 2021 года. Сообщалось, что его зарплата по обновленной сделке составит 250 тысяч фунтов в неделю.