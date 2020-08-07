Англия

Чилийский вингер перешел в Интер на правах свободного агента.

Манчестер Юнайтед досрочно расторг соглашение с Алексисом Санчесом, после чего чилиец свободным агентом перебрался на постоянной основе в Интер, за который он выступал в минувшем сезоне на правах аренды.

Как сообщает The Guardian, досрочное расторжение контракта с Санчесом обошлось "красным дьяволам" в 7,5 миллионов фунтов, которые поступили на счет футболиста.

Однако отмечается, что данное решение позволит МЮ сэкономить порядка 40 миллионов фунтов, поскольку недельный оклад чилийского вингера составлял 390 тысяч фунтов, а соглашение было рассчитано еще на два года.

В сезоне-2019/20 Алексис Санчес провел в футболке Интера 30 поединков во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.