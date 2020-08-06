Италия

Манчестер Юнайтед бесплатно отдал чилийского нападающего.

Форвард Алексис Санчес стал полноправным игроком Интера, заключив контракт до 2023 года, сообщил официальный сайт "нерадзурри".

Чилиец перебрался в Интер на правах свободного агента. Манчестер Юнайтед согласился бесплатно расторгнуть контракт со своим самым высокооплачиваемым футболистом. На Олд Траффорд он зарабатывал 350 тысяч фунтов в неделю (18,2 млн в год).

Алексис перешел в Интер летом 2019 года на правах аренды. Часть сезона он пропустил из-за травмы, но в целом наиграл 30 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 10 ассистами.

Ранее в карьере Санчеса были Кобрелоа, Удинезе, Коло Коло, Ривер Плейт, Барселона и Арсенал.

Интер занял второе место в Серии А сезона-2019/20. Также "нерадзурри" продолжают борьбу в Лиге Европы. Они обыграли Хетафе (2:0) и вышли в четвертьфинал, где сразятся с победителем пары Рейнджерс – Байер (счет после первой игры – 1:3).