Англия

Семь футболистов поборются за престижную награду по итогам минувшей кампании.

Английская Премьер-лига определилась с семью футболистами, которые больше остальных заслуживают быть номинированными на звание лучшего игрока сезона-2019/20 в высшем дивизионе страны.

Таким образом, будущим обладателем престижной награды могут стать защитник Трент Александер-Арнольд, вингер Садио Мане и полузащитник Джордан Хендерсон, защищающие цвета Ливерпуля, полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне, нападающий Лестера Джейми Варди, форвард Саутгемптона Данни Ингз, а также голкипер Бернли Ник Поуп.

Стоит отметить, что голосование за победителя в данной номинации пройдет среди болельщиков, а после полученные результаты будут объединены с голосами капитанов всех команд АПЛ и группы футбольных экспертов.

Отдать свой голос болельщики смогут до понедельника, 10 августа, 20:00 по киевскому времени. Поучаствовать в опросе вы можете перейдя по данной ссылке.