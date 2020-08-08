Вингер может переехать в АПЛ.
Тома Лемар, getty images
08 августа 2020, 15:42
Руководство Эвертона думает над тем, чтобы начать переговоры с Атлетико о покупке полузащитника Тома Лемара, утверждает Le 10 Sport.
По данным источника, англичане все же подадут официальный запрос касательно стоимости и доступности француза. Отмечается, что Атлетико также готов рассмотреть вариант с продажей.
Кроме того, сообщается, что трансферная стоимость Лемара составит около 70 миллионов евро. Другой вариант — аренда с обязательным выкупом.
Ранее сообщалось, что вингер все-таки может перебраться в АПЛ, но не в Эвертон, а в Арсенал.