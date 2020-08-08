Англия

Вингер может переехать в АПЛ.

Руководство Эвертона думает над тем, чтобы начать переговоры с Атлетико о покупке полузащитника Тома Лемара, утверждает Le 10 Sport.

По данным источника, англичане все же подадут официальный запрос касательно стоимости и доступности француза. Отмечается, что Атлетико также готов рассмотреть вариант с продажей.

Кроме того, сообщается, что трансферная стоимость Лемара составит около 70 миллионов евро. Другой вариант — аренда с обязательным выкупом.

Ранее сообщалось, что вингер все-таки может перебраться в АПЛ, но не в Эвертон, а в Арсенал.