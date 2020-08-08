Англия

Европейский футбольный орган применил санкции к английскому клубу.

УЕФА применил наказание по отношению к Вулверхэмптону за нарушение правил финансового фейр-плей в сезоне-2019/20, сообщает Sky Sports.

"Волки" согласовали с УЕФА план урегулирования финансового положения на следующие два сезона. Клуб будет должен ликвидировать дефицит бюджета в размере 30 млн евро до 2021 года.

Если Вулверхэмптон пробьется в Лигу чемпионов в следующем сезоне, то сможет включить в заявку лишь 23 футболиста, вместо 25. Этот ограничение может распространиться на сезон-2021/22, если клуб не исправит свое финансовое положение.

Кроме того, клуб будет обязан выплатить штраф в размере 600 тысяч евро.

В завершившемся сезоне АПЛ Вулверхэмптон финишировал на 7-й строчке. Команда Нуну Эшпириту Санту продолжает борьбу в Лиге Европы и в четвертьфинале сыграет с Севильей.