Лига Европы

"Волки" вышли победителями из противостояния с чемпионом Греции.

Вулверхэмптон добыл минимальную победу над Олимпиакосом в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы, что позволило английскому клубу пробиться в следующую стадию турнира.

Интересно, что в последний раз "волкам" удавалось попасть в четвертьфинал еврокубка в далеком 1972 году, когда команда уступила Тоттенхэму в финале Кубка УЕФА по итогам двухматчевого противостояния (2:3).

Стоит отметить, что в следующем этапе Лиги Европы подопечные Нуну Санту встретятся с Севильей, которая одолела на пути в четвертьфинал Рому.

Смотрите видео гола и обзор матча Вулверхэмптон — Олимпиакос на Football.ua.