Компания adidas разработала для Вулверхэмптона новый комплект формы на сезон-2020/21 — сообщил официальный сайт клуба.

Новая форма выдержана в традиционных цветах и не отличается экстравагантностью, как у некоторых представителей Премьер-лиги.

При этом Sky Sports отмечает, что клуб из йоркшира стал последним из участников АПЛ, представившим новую форму.

