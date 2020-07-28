Англия

"Волки" последними из клубов АПЛ похвастались обновкой.

Компания adidas разработала для Вулверхэмптона новый комплект формы на сезон-2020/21 — сообщил официальный сайт клуба.

Новая форма выдержана в традиционных цветах и не отличается экстравагантностью, как у некоторых представителей Премьер-лиги.

При этом Sky Sports отмечает, что клуб из йоркшира стал последним из участников АПЛ, представившим новую форму.

Сезон-2019/20 Вулверхэмптон завершил на седьмом месте, и если Арсенал выиграет в финале Кубка Англии у Челси, а сами "волки" не смогут выиграть Лигу Европы, то хвастаться "обновкой" придется только в английских турнирах.