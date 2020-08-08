Англия

"Чаек" не устроило предложение по защитнику.

Брайтон отклонил предложение Лидса по защитнику Бену Уайту, сообщает Sky Sports.

Лидс хотел сохранить центрбека и предлагал за него 22 миллиона фунтов, однако руководство "чаек" ответило отказом. Брайтон хочет сохранить 22-летнего игрока в команде и намерен продлить с ним соглашение.

В подписании английского защитника также заинтересованы Ливерпуль и Манчестер Сити.

Уайт присоединился к Лидсу прошлым летом на правах аренды. В составе "павлинов" защитник провел 49 поединков, отличившись одним голом и двумя ассистами.