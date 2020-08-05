Южноафриканский форвард сменил клуб в Бельгии.
Перси Тау, RSC Anderlecht
05 августа 2020, 15:56
Нападающий Брайтона Перси Тау перебрался в Андерлехт, сообщает официальный твиттер бельгийского клуба.
Южноафриканский форвард присоединился к "пурпурно-белым" на правах годичной аренды.
Тау присоединился к Брайтону в 2018 году из Мамелоди Сандаунз, но закрепиться в английском клубе не сумел. В прошлом сезоне 26-летний игрок выступал на правах аренды в Брюгге, где провел 30 поединков, отличившись четырьмя голами и восемью ассистами.
Ранее сообщалось, что Андерлехт объявил о подписании защитника Зари Богдана Михайличенко.