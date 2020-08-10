Англия

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед сыграет с Копенгагеном в рамках поединка 1/4 финала Лиги Европы в немецком Кельне.

Манчестер Юнайтед — Копенгаген

Понедельник, 10 августа. Рейн Энерги Штадион, Кельн. Главный арбитр встречи — Клеман Тюрпен. Трансляция на канале Футбол 1.

Манчестер Юнайтед подходит к поединку в отличном настроении после удачной развязки в чемпионате Англии — манкунианцы заняли третье место турнирной таблицы. Подопечные Солскьяера теперь полны желания выиграть титул в этом сезоне, Лига Европы — последний шанс для этого, но соперники уже после Копенгагена будут непростые.

Ситуация с кадрами у "красных дьяволов" отличная — отметим лишь отсутствие Люка Шоу из основных игроков. Фил Джонс и Аксель Туанзебе вряд ли станут серьезными потерями. Манкунианцы выглядели уставшими к концу сезона из-за того, что приходилось играть одним и тем же составом, а потому Оле-Гуннару Солскьяеру было важно привести команду в порядок в физическом плане.

Копенгаген на прошлой стадии турнира встречался с Истанбулом и уступил в первом поединке со счетом 0:1, однако уже после карантина разгромил турков и пробился в 1/4, что говорит о хорошей форме команды. В чемпионате Дании Копенгаген занял вторую строчку турнирной таблицы, заметно уступив Мидтьюлланду.

Датчане вполне могут потрепать нервы сопернику, но пройти в следующую стадию будет практически нереально. Ожидаем, что подопечные Оле-Гуннара Солскьяера не оставят особых шансов противнику и сыграют тем составом, который приносил успех в чемпионате Англии в посткарантинный период.

Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Ван-Бисска, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Матич, Погба — Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль

Копенгаген: Йонссон — Варела, Нельссон, Бьелланд, Бойлессен — Зека, Мудразия — Бьел, Винд, Йенсен — Фишер

Не сыграют: Шоу, Туанзебе, Джонс — Сантос

Интересные факты:

Манчестер Юнайтед не проиграл в 20 из последних 21 поединка в Лиге Европы.

Манчестер Юнайтед забил минимум два гола в трех последних матчах Лиги Европы.