Англия

Менеджер высказался об игре команды в матче Лиги Европы.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал выступления его команды в четвертьфинале Лиги Европы против Копенгагена (1:0).

"Мы должны были быть дисциплинированными, мы должны были проявить терпение, и, в конце концов, это терпение сработало. Мы создали достаточно шансов, чтобы выиграть матч".

"Мы несколько раз попали в штангу, и нам не повезло с VAR. Нам нужно улучшить многие аспекты. Но если создавать столько же моментов, сколько мы создали, то надо быть куда-более эффективными".

"Несмотря на то, что мы действительно создавали фантастические возможности, иногда казалось, что игроки хотят завести мяч в ворота. Но всегда есть защитники и вратарь соперника, который, вероятно, был лучшим игроком матча" - сказал Солскьяер UEFA.com.

Ранее норвежский специалист подвел итог встрече против датчан, заявив, что Юнайтед заслужил победу.