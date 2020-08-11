Лига Европы

Норвежец рассказал о удачном матче в 1/4 финала Лиги Европы.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер дал свою оценку тяжелому поединку четвертьфинала Лиги Европы, в котором его команда обыграла Копенгаген.

"Мы уже в третий раз в этом сезоне выходим в полуфинал, поэтому очень рады, что прошли и в Лиге Европы. Мы это заслужили. Их голкипер был невероятен, и мы несколько раз попали в штангу".

"Это был один из тех вечером, когда у команд закончились голы. Мы должны были блокировать их атаки, хорошо защищаться, и они усложняли нам задачу. Копенгаген был хорошо организован с планом игры, я знал, что их будет сложно сломить, поэтому мы должны были запастись терпением. Мы знали, что у нас будут шансы, наши нападающие всегда будут создавать моменты".

"В полуфинале мы сыграем с Севильей или Вулверхэмптоном. Две хорошие команды, мы не против", — цитирует Солскьяера BBC.

Напомним, в параллельном поединке в полуфинал турнира сумел пробиться Интер.