Англия

Форвард продолжает искать новый клуб.

Бывший нападающий Ливерпуля Даниэль Старридж хотел бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

"У меня есть варианты по всему миру, но я английский футболист и всегда любил играть в АПЛ. Думаю, я бы многое еще мог дать АПЛ, это мой приоритетный вариант. Я чувствую, что еще не сказал последнего слова, и хотел бы вернуться туда.

Я открыт к переходу в другие лиги, но было бы здорово вернуться в Англию. У меня большая мотивация, я как никогда голоден к игре и с нетерпением жду следующего вызова", – приводит слова Старриджа Sky Sports.

Старридж присоединился к Трабзонспору летом 2019-го, но весной расторг контракт с турецким клубом. В футболке "бордово-голубых" 30-летний игрок провел 16 голов, отличившись семью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Старриджа отстранили от футбола на четыре месяца за нарушение правил ставок.