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Английский нападающий получит наказание за нарушение правил ставок.

Даниэлю Старриджу запретили играть в футбол в ближайшие четыре месяца из-за нарушения правил ставок, сообщает BBC.

Источник утверждает, что прошлым летом англичанин получил шестинедельный запрет за подозрение в ставках на свой трансфер через сторонних лиц. Срок со временем был уменьшен в три раза, но ФА обжаловала то решение. Также апелляционная комиссия утвердила штраф для Старриджа в размере 150 тысяч фунтов.

Отметим, что накануне английский нападающий по обоюдному согласию расторг контракт с Трабзонспором.

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