Голкипер продолжит карьеру на родине.
Понтус Дальберг, Watford FC
11 августа 2020, 13:26
Голкипер Уотфорда Понтус Дальберг перешел в Хеккен, сообщает официальный сайт английского клуба.
Молодой вратарь присоединился к "осам" на правах аренды до конца сезона-2020/21.
Дальберг присоединился к Уотфорду в январе 2018-го из Гетеборга, но так и не провел ни одного поединка в составе команды. Во второй половине прошлого сезона 21-летний страж ворот выступал на правах аренды в Эммене, где отыграл один матч за молодежную команду.
Действующий контракт Дальберга с Уотфордом рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Уотфорд объявил о расставании с защитником Хосе Холебасом.