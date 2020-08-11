Англия

Голкипер продолжит карьеру на родине.

Голкипер Уотфорда Понтус Дальберг перешел в Хеккен, сообщает официальный сайт английского клуба.

Молодой вратарь присоединился к "осам" на правах аренды до конца сезона-2020/21.

Дальберг присоединился к Уотфорду в январе 2018-го из Гетеборга, но так и не провел ни одного поединка в составе команды. Во второй половине прошлого сезона 21-летний страж ворот выступал на правах аренды в Эммене, где отыграл один матч за молодежную команду.

Действующий контракт Дальберга с Уотфордом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Уотфорд объявил о расставании с защитником Хосе Холебасом.