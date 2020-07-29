Англия

Греческий защитник продолжит карьеру в другом месте.

Фулбек вылетевшего в Чемпионшип Уотфорда Хосе Холебас покидает клуб. Грек простился с "шершнями" в своем Инстаграме.

"Хочу поблагодарить клуб и пожелать ему всего наилучшего в будущем, но для меня пришло время попрощаться. Я расстроен, что все заканчивается вот так и очень жаль было, что я не помогаю команде (и нет, я не был травмирован или "уже не тот" – в 36 лет я еще в форме и могу дать фору молодым)", — написал Холебас.

"Жаль принимать это решение, но я люблю футбол слишком сильно, а оставаться без чего-то, что ты любишь, больно. Пришло время нового вызова для меня".

Холебас перешел в Уотфорд летом 2015 года из Ромы. Также он выступал за Олимпиакос, Мюнхен 1860 и другие клубы.

"Шершни" уже готовятся к жизни в Чемпионшипе. В частности, футбольным директором клуба может стать экс-игрок Шахтера Кристиано Лукарелли.