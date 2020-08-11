Англия

Бразильский вингер вскоре станет игроком другого лондонского клуба.

Крайний полузащитник Виллиан покинул Челси на правах свободного агента и в ближайшее время должен быть представлен в качестве нового игрока Арсенала.

Как сообщает журналист Николо Скира, 32-летний бразилец подпишет контракт с "канонирами" до лета 2023 года, а его оклад за один сезон будет составлять 6 миллионов фунтов плюс различные бонусы.

В сезоне-2019/20 Виллиан провел 47 матчей во всех турнирах за Челси, в которых он забил 11 голов и отдал 9 ассистов.

Ранее появлялась информация, что Арсенал официально объявит о подписании бразильского вингера на этой неделе.