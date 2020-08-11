Англия

Защитник Тоттенхэма и дальше будет выступать за "святых".

Саутегмптон объявил о приобретении Кайла Уокера-Питерса, сообщил официальный сайт клуба.

23-летний футболист заключил долгосрочное соглашение на пять лет со "святыми". Предыдущий сезон Кайл провел за Саутгемптон на правах аренды.

Отметим, что полузащитник Саутгемптона Пьер-Эмиль Хойбьерг перешел в Тоттенхэм. За его переход "святые" выручили 15 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Уокер-Питерс провел 13 матчей за Саутгемптон в АПЛ: на его счету одна результативная передача.