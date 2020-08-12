Англия

Турки намерены укрепить состав форвардом Лестера.

Нападающий Лестера Келечи Ихеаначо в ближайшее время должен заключить двухлетнее арендное соглашение с Фенербахче, сообщает Fotospor.

По данным источника, "канарейки" уже договорились с клубом и самим футболистом. Отмечается, что "лисы" желают заполучить форварда Фенербахче Ведата Мурики.

Кроме того, англичане намерены оформить полноценный трансфер косоварского игрока, заплатив туркам 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лестер также хочет арендовать у Барселоны полузащитника Франсишку Тринкана.