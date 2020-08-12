Англия

"Горожане" рассчитывают укрепить оборону сенегальцем.

Манчестер Сити ведет активные переговоры с Фали Рамадали, агентом защитника Наполи Калиду Кулибали, об условиях личного контракта, сообщает Николо Скира.

По данным источника, англичане готовы платить сенегальскому футболисту 10 миллионов евро в год, а сам договор продлится пять лет.

Отмечается, что параллельно Сити старается договориться о сумме компенсации Наполи. "Партенопеи" желают выручить из продажи не меньше 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Наполи не против продать Кулибали, так как клубу необходимо покрыть трансферные расходы.