Италия

"Партенопеи" могут лишиться ряда исполнителей.

Руководство Наполи готовится продать в летнее трансферное окно ряд футболистов, чтобы восстановить баланс бюджета клуба, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, с января 2020 года расходы "партенопеи" составили 180 миллионов евро, включая скорый трансфер Виктора Осимхена.

Отмечается, что теперь неаполитанцы намерены продать игроков на 150 миллионов евро. Потенциально, команду могут покинуть Калиду Кулибали, Аркадиуш Милик, Аллан и Фаузи Гулям.

Ранее сообщалось, что Наполи может в межсезонье побороться за защитника Севильи Серхио Регилона.