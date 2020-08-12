Англия

"Шершни" намерены заработать на футболисте

Руководство Уотфорда, который вылетел в Чемпионшип, готово продать нападающего команды Исмаила Сарра, сообщает Evening Standard.

По данным источника, "шершни" намерены выручить с продажи своего футболиста не меньше 40 миллионов фунтов.

Отмечается, что интерес к игроку есть со стороны Вулверхэмптона и Кристал Пэлас, но клубы не смогут заплатить необходимую сумму. Тем не менее, вариант с форвардом рассматривает Ливерпуль, который способен удовлетворить финансовые требования.

Ранее сообщалось, что с Уотфордом попрощался защитник Хосе Холебас.