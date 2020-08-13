Англия

Мерсисайдский клуб в гостевых матчах будет выступать в комплекте бирюзового цвета.

Ливерпуль на своем официальном сайте презентовал новый комплект формы, в котором команда будет выступать в гостевых поединках в сезоне-2019/20.

Новая экипировка "красных" выпустилась под новым брендом Nike, который заменил New Balance. Гостевую форму выполнили в бирюзовом цвете и с черным воротником, в основе нанесли абстрактные узоры.

Напомним, ранее Ливерпуль также представил домашний комплект формы на следующий сезон, выполненные в традиционном красном цвете.