"Красные" презентовали экипировку на следующий сезон.
Фото: Liverpool FC
05 августа 2020, 12:23
Ливерпуль представил основной комплект формы на сезон-2020/21, сообщает официальный сайт английского клуба.
Новая форма от компании Nike выполнена в привычном для клуба красном цвете с использованием белых и бирюзовых полос.
Напомним, в завершившемся розыгрыше АПЛ Ливерпуль выиграл чемпионский титул, который стал для клуба первым за 30 лет.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Ливерпуля Питер Мур покинет свой пост.