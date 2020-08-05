Ливерпуль представил основной комплект формы на сезон-2020/21, сообщает официальный сайт английского клуба.

Новая форма от компании Nike выполнена в привычном для клуба красном цвете с использованием белых и бирюзовых полос.

Напомним, в завершившемся розыгрыше АПЛ Ливерпуль выиграл чемпионский титул, который стал для клуба первым за 30 лет.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Ливерпуля Питер Мур покинет свой пост.