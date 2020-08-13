Англия

"Гончары" намерены избавиться от голкипера.

Руководство Сток Сити готово продать в трансферное окно голкипера команды Джека Батленда, сообщает Sky Sports.

По данным источника, "гончары" отпустят вратаря всего за 8-10 миллионов евро, хотя еще 18 месяцев назад требовали не меньше 30 миллионов.

Отмечается, что Стон намерен продать Батленда, как так у вратаря остался всего один год по действующему соглашению. Кроме того, потенциальных покупателей все еще нет.

Ранее сообщалось, что тренер "гончаров" переболел коронавирусом.