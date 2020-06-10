Теперь 50-летний специалист отправится на самоизоляцию.
Майкл О'Нил, ФК Сток Сити
10 июня 2020, 00:55
Майкл О'Нил заразился коронавирусом, сообщил официальный сайт Сток Сити.
Примечательно, что в предыдущих пяти случаях, когда 50-летнему специалисту делали тест, результат был отрицательным.
Согласно протоколу, О'Нил отправится на самоизоляцию, но будет поддерживать виртуальный контакт с тренерским штабом и игроками.
В ближайшее время руководить командой будет его помощник Билли МакКинлай.
Отметим, что 20 июня Сток Сити сыграет против Рединга.