Англия

Теперь 50-летний специалист отправится на самоизоляцию.

Майкл О'Нил заразился коронавирусом, сообщил официальный сайт Сток Сити.

Примечательно, что в предыдущих пяти случаях, когда 50-летнему специалисту делали тест, результат был отрицательным.

Согласно протоколу, О'Нил отправится на самоизоляцию, но будет поддерживать виртуальный контакт с тренерским штабом и игроками.

В ближайшее время руководить командой будет его помощник Билли МакКинлай.

Отметим, что 20 июня Сток Сити сыграет против Рединга.