Англия

Испанский хавбек может оказаться в АПЛ.

Ливерпуль продолжает вести переговоры с Баварией касательно перехода полузащитника Тиаго Алькантары. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Помимо того, что мерсисайдцы пытаются договориться о продлении контракта с Жоржиньо Вейналдумом, главный тренер Юрген Клопп лично хочет видеть в стане своей команды 29-летнего испанца.

Сам Тиаго также намерен перебраться в Ливерпуль, но Бавария требует за него 30 миллионов евро. Пока неизвестно, будет ли готов Ливерпуль удовлетворить финансовые запросы мюнхенского гранда.

В сезоне-2019/20 Тиаго Алькантара провел за Баварию 37 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в услугах испанского полузащитника также заинтересованы Манчестер Сити и ПСЖ.