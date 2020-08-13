Испанец может покинуть Баварию в летнее межсезонье.
Тиаго Алькантара, Getty Images
13 августа 2020, 07:11
Полузащитник Баварии Тиаго Алькантара попал в сферу интересов Манчестер Сити и ПСЖ, сообщает портал Le10sport.
Представители клубов следят за ситуацией вокруг центрального хавбека и попытаются подписать его этим летом. Стоимость испанца оценивается в сумму около 30 миллионов евро.
Действующий контракт полузащитника с Баварией рассчитан до июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль отказался от варианта с приобретением Тиаго.
В этом сезоне 29-летний игрок провел 37 поединков в футболке "красных", отличившись тремя голами и двумя ассистами.