Германия

Испанец может покинуть Баварию в летнее межсезонье.

Полузащитник Баварии Тиаго Алькантара попал в сферу интересов Манчестер Сити и ПСЖ, сообщает портал Le10sport.

Представители клубов следят за ситуацией вокруг центрального хавбека и попытаются подписать его этим летом. Стоимость испанца оценивается в сумму около 30 миллионов евро.

Действующий контракт полузащитника с Баварией рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль отказался от варианта с приобретением Тиаго.

В этом сезоне 29-летний игрок провел 37 поединков в футболке "красных", отличившись тремя голами и двумя ассистами.