Англия

"Канониры" усилились бразильским полузащитником.

Арсенал объявил о первом летнем усилении, которым стал экс-полузащитник Челси Виллиан. Бразильский вингер перебрался в стан команды Микеля Артеты на правах свободного агента и дал свое первое интервью в качестве "канонира".

"Мне нравится стиль игры Арсенала. Все потрясающе, в том числе и стадион. Я думаю, что с Артетой у Арсенала есть прекрасная возможность снова побороться за титулы в Премьер-лиге и в Европе, поэтому я очень счастлив быть частью этого перспективного проекта".

"Я хочу побыстрее приступить к тренировкам. Не могу дождаться, когда выйду на поле и сделаю все возможное, чтобы помочь своим товарищам по команде и помочь этому клубу снова засиять. Это то, чего я хочу".

"Когда я разговаривал с Микелем, беседа была хорошей, он вселил в меня уверенность, и я понял, что перейду в Арсенал. Он сказал мне много хороших слов, и именно поэтому я оказался здесь".

"На какой позиции буду играть в Арсенале? Это хороший вопрос. Я не знаю. Оставлю это Артете. Я готов приносить пользу в любой роли. Я могу играть справа, я могу играть по центру, я могу играть и на левом фланге. Не важно, где мне скажут играть, ведь на любой позиции я отдам все свои силы", — заявил Виллиан в интервью пресс-службе Арсенала.

В сезоне-2019/20 Виллиан провел 47 матчей во всех турнирах за Челси, в которых он забил 11 голов и отдал 9 ассистов. Сообщалось, что зарплата бразильца в Арсенале составит 6 миллионов фунтов в год плюс различные бонусы.