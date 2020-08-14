Англия

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал подписание новичка.

Сегодня, 14 августа, Виллиан стал игроком Арсенала. Выступать на Эмирейтс он будет под 12-м номером.

"Виллиан может стать очень важным игроком для Арсенала. Нам нужен был атакующий игрок и Виллиан — тот, который обеспечит нам гибкость. Он способен играть на трех или четырех разных позициях", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

"Виллион обладает духом победителя, у него есть опыт великих побед, но он еще стремится к успеху. Мне нужен был такой игрок", — добавил Микель.

Виллиан перебрался в Арсенал на правах свободного агента. До этого он играл за Челси.