Англия

Защитник Динамо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Вест Хэм заинтересован в услугах Виталия Миколенко, сообщает GiveMeSport со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника, "молотобойцы" хотят усилить позицию левого защитника, так как выступления Аарона Кресвелла и Артура Масуаку не особо впечатляют тренерский штаб.

Чтобы заполучить Миколенко, Вест Хэму нужно выдержать конкуренцию со стороны итальянских клубов, в частности, Интера и Наполи. Контракт 21-летнего футболист с Динамо рассчитан до 2023 года, поэтому сделка не будет дешевой.

В Вест Хэме Миколенко мог бы воссоединиться с Андреем Ярмоленко – партнером по национальной сборной. Издание вспомнило гол вингера в ворота сборной Португалии после передачи защитника.

Ранее сообщалось, что Динамо потребовало у Наполи 35 миллионов евро за Миколенко.