Защитник Динамо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО, ФОТО: ФК ДИНАМО
15 августа 2020, 18:28
Вест Хэм заинтересован в услугах Виталия Миколенко, сообщает GiveMeSport со ссылкой на Sky Sport Italia.
По информации источника, "молотобойцы" хотят усилить позицию левого защитника, так как выступления Аарона Кресвелла и Артура Масуаку не особо впечатляют тренерский штаб.
Чтобы заполучить Миколенко, Вест Хэму нужно выдержать конкуренцию со стороны итальянских клубов, в частности, Интера и Наполи. Контракт 21-летнего футболист с Динамо рассчитан до 2023 года, поэтому сделка не будет дешевой.
В Вест Хэме Миколенко мог бы воссоединиться с Андреем Ярмоленко – партнером по национальной сборной. Издание вспомнило гол вингера в ворота сборной Португалии после передачи защитника.
Ранее сообщалось, что Динамо потребовало у Наполи 35 миллионов евро за Миколенко.