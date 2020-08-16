Англия

На этой позиции у "горожан" выступает хавбек сборной Украины Александр Зинченко.

Манчестер Сити ведет переговоры о трансфере защитника Наполи Калиду Кулибали, сообщает журналист The Athletic Сэм Ли.

После переговоров по сенегальцу "горожане" могут попытаться подписать нового центрального нападающего и левого защитника. Решение по фулбэку клуб собирался принять после выступления в финальном турнире Лиги чемпионов.

Манчестерцы в 1/4 финала уступили Лиону 1:3 и вылетели из турнира. На позиции левого защитника у них в этой игре действовал номинально правый бэк Жоау Канселу.

Также в распоряжении Хосепа Гвардиолы есть левый защитник Бенжамен Менди и хавбек Александр Зинченко, которого испанец использует на этой позиции.