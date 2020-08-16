На этой позиции у "горожан" выступает хавбек сборной Украины Александр Зинченко.
Тренер Сити Пеп Гвардиола, Getty Images
16 августа 2020, 14:34
Манчестер Сити ведет переговоры о трансфере защитника Наполи Калиду Кулибали, сообщает журналист The Athletic Сэм Ли.
После переговоров по сенегальцу "горожане" могут попытаться подписать нового центрального нападающего и левого защитника. Решение по фулбэку клуб собирался принять после выступления в финальном турнире Лиги чемпионов.
Манчестерцы в 1/4 финала уступили Лиону 1:3 и вылетели из турнира. На позиции левого защитника у них в этой игре действовал номинально правый бэк Жоау Канселу.
Также в распоряжении Хосепа Гвардиолы есть левый защитник Бенжамен Менди и хавбек Александр Зинченко, которого испанец использует на этой позиции.