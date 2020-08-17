Англия

"Горожане" рассматривают вариант с приобретением аргентинца.

Манчестер Сити может воспользоваться кризисом в Барселоне, чтобы подписать нападающего Лионеля Месси, сообщает Esporte Interativo.

По данным источника, "горожане" рассчитывают на успех сделки, так как аргентинский футболист заявил руководству, что намерен покинуть клуб в текущее трансферное окно.

Напомним, что контракт Месси с Барселоной рассчитан до лета 2021 года. Его клаусула составляет 700 миллионов евро.

Тем не менее, испанские СМИ сообщают, что форвард хоть и планирует покинуть команду, но не раньше следующего года.