Ивуарийский вингер может покинуть английскую Премьер-лигу.
Уилфрид Заа, Getty Images
17 августа 2020, 22:54
Нападающий Кристал Пэлас Уилфрид Заа в летнее трансферное окно может перебраться в другой клуб.
Как сообщает Sky Sports, в слугах 27-летнего ивуарийца заинтересованы как минимум три команды, в числе которых Пари Сен-Жермен, Монако и дортмундская Боруссия.
В сезоне-2019/20 Заа провел за Кристал Пэлас в рамках АПЛ 38 поединков, в которых он забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
Ранее появлялась информация, что Уилфрид Заа лично хочет сменить клубную прописку, перебравшись в более престижную команду.