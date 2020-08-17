Англия

Ивуарийский вингер может покинуть английскую Премьер-лигу.

Нападающий Кристал Пэлас Уилфрид Заа в летнее трансферное окно может перебраться в другой клуб.

Как сообщает Sky Sports, в слугах 27-летнего ивуарийца заинтересованы как минимум три команды, в числе которых Пари Сен-Жермен, Монако и дортмундская Боруссия.

В сезоне-2019/20 Заа провел за Кристал Пэлас в рамках АПЛ 38 поединков, в которых он забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее появлялась информация, что Уилфрид Заа лично хочет сменить клубную прописку, перебравшись в более престижную команду.