Бразилец присоединился к "дроздам" на постоянной основе.
Матеус Перейра, Getty Images
18 августа 2020, 09:51
Вест Бромвич выкупил у лиссабонского Спортинга права на полузащитника Матеуса Перейру сообщает официальный сайт английского клуба.
Бразильский вингер поставил подпись под четырехлетним контрактом с "дроздами". Сумма трансфера составила около 9 миллионов евро.
Перейра перешел в Вест Бромвич прошлым летом на правах аренды. В составе команды 24-летний игрок провел 43 поединка, забив 8 голов и совершив 20 ассистов, и стал лучшим игроком сезона.
Напомним, ВБА финишировал на второй строчке в Чемпионшипе и завоевал путевку в АПЛ.