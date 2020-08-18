Англия

Бразилец присоединился к "дроздам" на постоянной основе.

Вест Бромвич выкупил у лиссабонского Спортинга права на полузащитника Матеуса Перейру сообщает официальный сайт английского клуба.

Бразильский вингер поставил подпись под четырехлетним контрактом с "дроздами". Сумма трансфера составила около 9 миллионов евро.

Перейра перешел в Вест Бромвич прошлым летом на правах аренды. В составе команды 24-летний игрок провел 43 поединка, забив 8 голов и совершив 20 ассистов, и стал лучшим игроком сезона.

Напомним, ВБА финишировал на второй строчке в Чемпионшипе и завоевал путевку в АПЛ.