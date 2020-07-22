Англия

Бертфорд, Фулхэм, Кардифф и Ноттингем Форест сыграют в плей-офф, а Барнсли, Чарльтон и Халл вылетели в Первую лигу.

В заключительном, 46-м туре Чемпионшипа определилась команда, которая вместе с Лидсом напрямую пополнит АПЛ — Вест Бромвич.

Перед заключительным туром в активе "дроздов" было 82 очка — на одно больше, чем у Брентфорда и на два — чем у Фулхэма. Остальные команды не могли вмешаться в борьбу за прямую путевку.

Интересно, что все три команды пропустили в своих матчах первыми: Вест Бромвич от Куинз Парк Рейнджерс, Брентфорд от Барнсли, а Фулхэм от Уигана. В итоге все они, кроме Брентфорда, смогли свести свои матчи к ничьим, и турнирное положение не изменилось.

Вест Бромвич, один из старейших клубов Англии, был основан в 1878 году. Чемпион Англии 1920 года, пятикратный обладатель Кубка Англии (1888, 1892, 1931, 1954, 1968), обладатель Кубка лиги (1966) и двукратный обладатель Суперкубка Англии (1920, 1954).

В последний раз в АПЛ Вест Бромвич выступал в сезоне-2017/18.

В полуфинале плей-офф Брентфорд встретится с Ноттингем Форест, а Фулхэм с Кардиффом.

Чемпионшип по итогам сезона-2019/20 покинули Чарльтон, Барнсли и Халл.