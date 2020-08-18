Англия

Форвард имеет шанс продолжить выступать в АПЛ.

Руководство Челси в ближайшее время проведет переговоры с Лидсом, предложив новичку АПЛ приобрести своего форварда Миши Батшуайи, сообщает Het Laatste Nieuws.

По данным источника, стоимость бельгийского футболиста оценивается в 20 миллионов фунтов, но "синие" могут пойти на уступки "павлинам".

Отмечается, что продать игрока попросил менеджер команды Фрэнк Лампард, так как форвард проиграл борьбу за место в старте Тэмми Абрахаму и Оливье Жиру.

Ранее сообщалось, что Челси хочет укрепить край обороны, приобретя у Лестера защитника Бена Чилвелла.