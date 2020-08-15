Англия

Защитник Лестера может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Челси приблизился к оформлению трансфера защитника Бена Чилвелла, сообщает The Telegraph.

Источник утверждает, что лондонцы существенно продвинулись в переговорах с "лисами" относительно цены на игрока в последние дни. Лестер хотел получить за защитника порядка 80 миллионов евро.

Чилвелл в прошлом сезоне провел 33 поединка в футболке "лисов", в которых забил три гола и сделал четыре ассиста.

Напомним, что английский защитник пропустит старт сезона из-за травмы.