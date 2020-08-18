"Шпоры" совершили довольно неожиданное подписание.
Джо Харт, фото Тоттенхэм
18 августа 2020, 15:39
Официальный сайт Тоттенхэма сообщает, что клуб заключил контракт с экс-голкипером Манчестер Сити и сборной Англии Джо Хартом.
Отмечается, что 33-летний английский голкипер подписал с лондонцами соглашение до 2022 года.
Напомним, последним клубом Харта был Бернли, который он покинул на правах свободного агента, проведя в стане "бордовых" два года.
Ранее сообщалось, что в текущее трансферное окно Тоттенхэм может покинуть крайний защитник Серж Орье, перейдя в Милан.