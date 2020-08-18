Англия

"Шпоры" совершили довольно неожиданное подписание.

Официальный сайт Тоттенхэма сообщает, что клуб заключил контракт с экс-голкипером Манчестер Сити и сборной Англии Джо Хартом.

Отмечается, что 33-летний английский голкипер подписал с лондонцами соглашение до 2022 года.

Напомним, последним клубом Харта был Бернли, который он покинул на правах свободного агента, проведя в стане "бордовых" два года.

Ранее сообщалось, что в текущее трансферное окно Тоттенхэм может покинуть крайний защитник Серж Орье, перейдя в Милан.