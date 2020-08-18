Англия

Вратарь прокомментировал сделку со "шпорами".

Новичок Тоттенхэма Джо Харт высказал свое мнение о сделке со "шпорами", которые заключили с игроком сделку на два года.

"Во-первых, я просто хочу поблагодарить клуб за то, что он что-то увидел во мне. От этого никуда не деться, это были трудные пару лет для меня лично на футбольном поле, но я чувствую, что могу дать многое, я чувствую, что у меня много качества, но в последнее время не так много игрового времени".

"Я могу смотреть на вещи только положительно. Я готов двигаться вперед. Я чувствую, что начинаю заново, и мне это очень нравится. Я готов к дальнейшим действиям и готов вернуться на свой уровень. Мне нравится идея европейского футбола, две игры в неделю. Все это меня волнует", — сказал Харт официальному сайту "шпор".

Ранее сообщалось, что лондонцы купили у Саутгемптона полузащитника Пьера-Эмиля Хойбьерга.