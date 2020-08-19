Англия

"Клинки" нашли замену Дину Хендерсону.

Официальный сайт Шеффилд Юнайтед сообщает, что клуб заключил контракт с экс-голкипером Борнмута Аароном Рамсдейлом.

Отмечается, что "клинки" заплатили "вишенкам", которые вылетели в Чемпионшип, 18,5 миллионов фунтов стерлинга.

Рамсдейл был призван в Шеффилд для того, чтобы заменить Дина Хендерсона, чья аренда из Манчестер Юнайтед подошла к концу.

Ранее сообщалось, что "клинки" подписали контракт с вратарем Рейнджерса Уэсом Фодерингом.