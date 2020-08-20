Англия

Капитан "вилланов" жаждет выступать в Лиге чемпионов.

Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш был бы рад покинуть бирмингенцев ради клуба, выступающего в Лиге чемпионов, сообщает The Athletic.

В подписании футболиста куда более заинтересован Манчестер Сити, чем Манчестер Юнайтед, который также связывали с игроком.

Грилиш, которому в сентябре исполнится 25, является воспитанником Астон Виллы. Он выступает за первую команду клуба с 2014 года. За это время Джек помог "вилланам" вернуться в Премьер-лигу, а также выиграть борьбу за выживание в ней.

[Читайте также] От Грилиша до Йорка: лучшие игроки, которых раскрыла Астон Вилла

В сезоне-2019/20 на счету Грилиша восемь голов и шесть ассистов в 36 играх Премьер-лиги за Астон Виллу.